В Горном Алтае перевернулась легковушка с барнаульцами

Это произошло в Шебалинском районе на 543 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт. 54-летний житель Барнаула управлял автомобилем ВАЗ-21124. При движении со стороны с. Шебалино в направлении Черги он не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги, после чего легковушка перевернулась.
В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами была госпитализирована пассажир автомобиля — 38-летняя жительница Барнаула.
Мужчина, как показало тестирование, не был пьян. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.