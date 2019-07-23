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Происшествия

В Горном Алтае перевернулась легковушка с барнаульцами, пассажирка госпитализирована

Днем 22 июля мужчина из Барнаула, управлявший автомобилем ВАЗ-21124, будучи в Горном Алтае не справился с управлением — машина перевернулась. халЕго пассажирка получила травмы и была госпитализирована, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай. 22 июня 2019 года.
ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай. 22 июня 2019 года.
vk.com/incident22

Это произошло в Шебалинском районе на 543 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт. 54-летний житель Барнаула управлял автомобилем ВАЗ-21124. При движении со стороны с. Шебалино в направлении Черги он не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги, после чего легковушка перевернулась.

В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами была госпитализирована пассажир автомобиля — 38-летняя жительница Барнаула.

Мужчина, как показало тестирование, не был пьян. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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