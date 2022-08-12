12 августа
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Происшествия

В Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами. Пострадали дети

В Республике Алтай несколько дней назад перевернулся грузовик ГАЗ-66 с группой новосибирских туристов. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

На Алтае перевернулся грузовик с туристами.
На Алтае перевернулся грузовик с туристами.
"Инцидент Новосибирск".

Одна из пострадавших рассказала, что их автомобиль ГАЗ 66 перевернулся. Дети 6 и 10 лет ударились головами о камни. Они получили диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма». Еще одна девушка сломала руку.

«Абсолютно никакой помощи не было нам оказано, в автомобиле не было даже аптечки, носилок. Возвращались на попутных автомобилях с озер, до которых пришлось идти 3,5 часа пешком. Так как если идти вниз с того места, где перевернулись, то понадобится 2 дня. Поэтому пришлось идти в гору 10 км. Вернулись вниз к часу ночи», — рассказала потерпевшая.

Комментаторы к посту пишут, что на фото изображена дорога на знаменитые Каракольские озера.

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