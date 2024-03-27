В городе-курорте разбушевалась непогода

В городе-курорте 26 и 27 марта действует штормовое предупреждение. В горах всю ночь шел снег, а на побережье наблюдается дождь и сильный ветер. На участке Магри — Веселое есть опасность смерчей.

Из-за непогоды много задержек, например рейс S7 из Сочи в соседний регион был назначен на 17:35 26 марта. Однако в аэропорту сообщили, что борт смог отправиться только в 6:54. Помимо этого пришлось сдвинуть рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы, Перми и Екатеринбурга.

В Краснодарской области все три аэропорта, которые находятся в Сочи, Геленджике и Краснодаре приостановили воздушное сообщение до особого указания.

Ранее сообщалось, что российского волонтера засыпало снежной лавиной и унесло в океан.

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