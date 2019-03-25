В городском морге Югорска хранили детское питание

Полицейские Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) проводят проверку по факту хранения коробок с детским питанием в местном морге. По итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в прощальном зале городского морга Югорска, который был заставлен большим количеством коробок с детским питанием.

О происходящем сообщил на своей странице в «ВКонтакте» депутат городской думы Югорска Антон Пантин. По его оценкам, в морге хранится около 3 тонн детского питания стоимостью приблизительно в 1,5 млн рублей.

При этом, по словам Пантина, морг продолжает осуществлять свою непосредственную деятельность — «сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов».