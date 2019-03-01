В «Горводоканале» Новосибирска прошли обыски

В МУП «Горводоканал» в центре Новосибирска утром 1 марта прошли обыски. На месте работает полиция.

«В настоящее время в Горводоканале сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия. По результатам проведения данных мероприятий расскажем позже», — рассказали в МВД по Новосибирской области, пишет «КП».

«Горводоканал» с 1996 года возглавляет бывший депутат горсовета от «Единой России» Юрий Похил.

Основным видом деятельности компании является распределение воды для питьевых и промышленных нужд, пишет ndn.info.

Размер уставного капитала составляет 1 170 374 266 рублей. Организация насчитывает две дочерние компании и имеет девять лицензий. Всего компания «Горводоканал» принимала участие в 4893 торгах, из них выиграла 4873.