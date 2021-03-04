В Госдуме подпишут закон о кастрации педофилов

В Госдуме дорабатывают нюансы закона о химической кастрации педофилов, документ уже в этом году могут внести на рассмотрение депутатов, сообщает агентство городских новостей (АГН) « Москва »,.

О некоторых деталях законопроекта рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он заверил, что «идейное решение» по законопроекту уже принято и оно «достаточно хорошее». Но чтобы это решение реализовать с юридических позиций, нужно «доработать нюансы».

Потенциальные педофилы должны находиться под постоянным контролем, если речь идет о заболевании психики, добавил Выборный.

«Скопинский маньяк»

По поводу выхода на свободу 70-летнего Виктора Мохова — «скопинского маньяка» — депутат отметил, что в случае повторного преступления ему нужно будет дать пожизненный срок либо «опять же необходимо вводить институт химической кастрации».

Если судья, следователь, прокурор или эксперт в сфере здравоохранения скажут, что это заболевание, то его необходимо лечить, уточнил Выборный, пишет «Росбалт». Он не исключил и вероятность хирургической кастрации.

Секс-рабыни

В 2000 году Мохов встретил на улице 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину и предложил девушкам подвезти их до дома. Они согласились, но вместо этого он повез их за город.

Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который Мохов заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ.

Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. 3 марта он вышел на свободу.