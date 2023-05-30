В Госдуме заявили о скорой уголовной ответственности за видеосъемку беспилотников

Андрей Гурулев рассказал, что в скором времени могут принять соответствующий закон.
Всех, кто снимает беспилотные летательные аппараты, будет ждать уголовная ответственность.
По его словам, в случае обнаружения дрона надо позвонить в 112 и сообщить точные координаты произошедшего.
Напомним, что утром появились сообщения о взрыве нескольких беспилотников в Москве и Подмосковье. В одном из столичных домов пострадали три квартиры.
Ранее несколько дронов сбили над Кремлем. Это произошло ночью 3 мая, а администрация президента о произошедшем известила россиян днем.
Военные вывели аппараты из строя. Президент РФ Владимир Путин не пострадал.