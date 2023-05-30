30 мая
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Происшествия

В Госдуме заявили о скорой уголовной ответственности за видеосъемку беспилотников

Депутат Госдумы рассказал, что вскоре за съемку дронов на видео введут уголовную ответственность, сообщает группа ВКонтакте SHOT.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Андрей Гурулев рассказал, что в скором времени могут принять соответствующий закон.

Всех, кто снимает беспилотные летательные аппараты, будет ждать уголовная ответственность.

По его словам, в случае обнаружения дрона надо позвонить в 112 и сообщить точные координаты произошедшего.

Напомним, что утром появились сообщения о взрыве нескольких беспилотников в Москве и Подмосковье. В одном из столичных домов пострадали три квартиры.

Ранее несколько дронов сбили над Кремлем. Это произошло ночью 3 мая, а администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные вывели аппараты из строя. Президент РФ Владимир Путин не пострадал.

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