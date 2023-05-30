Появилось видео уничтожения дрона над столичной Рублевкой

Также взрывы слышны в элитной Барвихе и Немчиновке. Два взрыва прозвучало в Новой Риге в Подмосковье, сообщает источник Readovka. Mash сообщает — в небе над Красногорском виден дым, в домах тряслись окна. Предварительно, могли сработать системы ПВО.

Между тем более 10 беспилотников сбиты в Подмосковье за утро 30 мая, сообщает Baza.

Также выяснилось - бронебойный заряд нес на себе беспилотник, врезавшийся в столичную многоэтажку. Беспилотник, который врезался в многоэтажку на Профсоюзной в Москве, нес кумулятивный заряд КЗ-6. Кумулятивный заряд в военном деле — бронебойные снаряды. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра. После взрыва капсюля-детонатора заряда, возникает детонационная волна, которая перемещается вдоль оси заряда.

Мэр Москвы Сергей Собянин успокоил москвичей сообщением о том, что никто не пострадал.

Ранее мы писали, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.