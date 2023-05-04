Военный аэродром, порт, Кремль: стало известно, сколько беспилотников за день атаковали российские объекты

Накануне дроны атаковали московский Кремль, Белгородскую и Брянскую области, Краснодарский край и Крым.

Самым заметным инцидентом стали прилеты беспилотников на Кремль.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

Очевидцы засняли атаки с разных ракурсов.

На одном ролике видно, как над Кремлем поднимается серый дым. В другом ролике показано, как дрон долетел до купола Сенатского дворца и взорвался в нескольких метрах.

По мнению очевидцев, размеры беспилотника сопоставимы человеческим ростом, указывает bfm.ru.

Интервал между атаками по Кремлю составил 16 минут, пишет «ТВ Центр». Первый беспилотник заметили над Кремлем в 02:27, атака второго зафиксирована в 02:43.

Покушение

В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.

Военный аэродром , порт , башня

Накануне еще зафиксировали несколько прилетов — беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области, пять аппаратов атаковали военный аэродром в Брянской области.

В порт Тамань залетели два дрона, один из них попал в цистерну с топливом, возник мощный пожар.

В Крыму снова отработали силы ПВО.

«Панцирь» и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.

Цифра

Около 300 сообщений ежедневно поступает о летающих беспилотниках в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Реакция

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что расценивает атаку на Кремль как нападение на всю страну, указывает Газета.Ru. Дмитрий Медведев призвал к физическому устранению украинского лидера Владимира Зеленского и «его клики».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал экстренно принять новые законы, которые будут регламентировать использование беспилотников.

Эскадрилья орлов

В нижней палате также предложили сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты от дронов.

Резиденция

Между тем президент РФ Владимир Путин на момент атаки дронов на Кремль находился в своей резиденции Ново-Огарево.

Официально

В конце апреля ночью президентский кортеж промчался в Кремль. СМИ выясняли, что за экстренное совещание проводил президент РФ Владимир Путин.

Вскоре появились сообщения, что на главу государства совершили покушение с дрона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту версию опроверг.

По его словам, новости о покушении — «желтые измышления».

Между тем не впервые в СМИ появляются публикации о покушениях на российского лидера. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре 2022 года заявлял в интервью ТАСС — Путину угрожают физическим устранением.

Он сказал, что в США «неназванные официальные лица» угрожают «физически устранить» президента РФ. По словам дипломата, «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар»

По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства, уверен Лавров.

Также сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля. Так, британский таблоид The Sun опубликовал заметку, в которой говорилось, что на президента РФ Владимира Путина было совершено покушение.

По данным британского издания, это якобы произошло в Москве — по пути следования кортежа российского лидера раздался взрыв.

Выяснилось, что «факты», изложенные в таблоиде, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.