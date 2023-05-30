Бронебойный заряд нес на себе беспилотник, врезавшийся в столичную многоэтажку. Более 10 дронов сбили

Беспилотник, который врезался в многоэтажку на Профсоюзной в Москве, нес кумулятивный заряд КЗ-6.

Беспилотник на ул. Профсоюзной в Москве.

Он залетел в квартиру на 16 этаже вместе с частью БПЛА, но не взорвался, указывает Shot. Жителей этого дома экстренно эвакуируют.

Кумулятивный заряд в военном деле — бронебойные снаряды. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра, сообщает "МК". После взрыва капсюля-детонатора заряда, возникает детонационная волна, которая перемещается вдоль оси заряда.

Между тем более 10 беспилотников сбиты в Подмосковье за утро 30 мая, сообщает Baza.

Ранее стали известны подробности взрыва на верхнем этаже 25-этажного дома в Новой Москве. ЧП случилось в Новой Москве на улице Атласова, указывает "МК".

Пострадали три квартиры. О человеческих жертвах не сообщается.

Атака на элитный поселок

Также взрывы слышны в элитной Барвихе и Немчиновке. Два взрыва прозвучало в Новой Риге в Подмосковье, сообщает источник Readovka. Mash сообщает — в небе над Красногорском виден дым, в домах тряслись окна. Предварительно, могли сработать системы ПВО.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.

Мэр Москвы Сергей Собянин успокоил москвичей сообщением о том, что никто не пострадал.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.