Стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль

Напомним, происшествие случилось ночью 3 мая — два беспилотника атаковали Кремль.
По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.
Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров. Соответственно, увидеть и перехватить их довольно сложно, пишет samaraonline24.ru.
Ночная атака
Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.
Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.
Российский лидер не пострадал.
Очевидцы засняли атаки с разных ракурсов.
На одном ролике видно, как над Кремлем поднимается серый дым. В другом ролике показано, как дрон долетел до купола Сенатского дворца и взорвался в нескольких метрах.
Ночью 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль. Видео предположительной попытки атаки выложили в группе ВКонтакте "Mash".
По мнению очевидцев, размеры беспилотника сопоставимы человеческим ростом, указывает bfm.ru.
Интервал между атаками по Кремлю составил 16 минут, пишет "ТВ Центр". Первый беспилотник заметили над Кремлем в 02:27, атака второго зафиксирована в 02:43.
Покушение
В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.
"Панцирь" и Москва
Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.
Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.