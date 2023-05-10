10 мая
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Происшествия

Стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль

У многих соотечественников возник вопрос, почему беспилотники были ликвидированы в последнее мгновение — уже над Кремлем.

Триколор. Кремль. Москва.
Триколор. Кремль. Москва.
altapress.ru

Напомним, происшествие случилось ночью 3 мая — два беспилотника атаковали Кремль.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров. Соответственно, увидеть и перехватить их довольно сложно, пишет samaraonline24.ru.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

Очевидцы засняли атаки с разных ракурсов.

На одном ролике видно, как над Кремлем поднимается серый дым. В другом ролике показано, как дрон долетел до купола Сенатского дворца и взорвался в нескольких метрах.

Ночью 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль. Видео предположительной попытки атаки выложили в группе ВКонтакте "Mash".

По мнению очевидцев, размеры беспилотника сопоставимы человеческим ростом, указывает bfm.ru.

Интервал между атаками по Кремлю составил 16 минут, пишет "ТВ Центр". Первый беспилотник заметили над Кремлем в 02:27, атака второго зафиксирована в 02:43.

Покушение

В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.

"Панцирь" и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.

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