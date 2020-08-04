В громком деле уроженки Барнаула и расчлененного рэпера появились новые подробности

В жутком и загадочном деле о гибели рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге обрисовывается возможный мотив. Как стало известно Life, музыкант собирался развестись со своей женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.

Следователи нашли в телефонах супругов переписки, из которых следует, что рэпер изменял жене.

У оперативников есть основания полагать, что это была не простая интрижка. Исполнитель несколько раз оставался ночевать у своей новой возлюбленной и планировал перебраться к ней насовсем.

В сообщениях даже был предполагаемый адрес любовницы. В ближайшее время девушку доставят в следственный отдел для допроса.

Как произошла трагедия

Расчлененное тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге.

Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела.

На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.

Супруга рэпера родом из Барнаула. В Санкт-Петербург она переехала около 10 лет назад.