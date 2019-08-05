В грозовую ночь Toyota Camry в Барнауле «намоталась» на столб

5 августа в Барнауле в районе автоцентра ЗИЛ Toyota Camry влетела в столб со знаком ограничения скорости. В соцсетях появились видео и фото с места аварии. Водитель получил травмы, сообщили altapress.ru в отделении пропаганды барнаульской ГИБДД.

ДТП произошло в 1:22 в районе здания 49/2 на Павловском тракте. За рулем иномарки был 33-летний водитель. Он не выдержал скорость, обеспечивающую контроль за автомобилем, не справился с управлением и врезался в столб.

Toyota Camry «обняла» столб в Барнауле. «Инцидент Барнаул»

В результате аварии водитель получил травмы, помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

В ночь 5 августа в Барнауле прошел мощный ливень. Как отмечают комментаторы в группе Barnaul22, водитель превысил скорость и потерял сцепление правых колес с мокрой дорогой либо резко налетел на лужу.