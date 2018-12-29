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Происшествия
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В Хабаровском крае снежные лавины накрыли 11 человек, в том числе спасателей

29 декабря 2018 года в Хабаровском крае две снежные лавины накрыла 12 человек. Инцидент произошел в поселке Многовершинный в районе участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия, сообщили в местной администрации ТАСС.

Ми-8.
Ми-8.
altay-avia.ru

Под снегом оказался погребен один человек. Ему на помощь отправились 10 сотрудников предприятия, которые попали под вторую лавину. После этого сошла третья лавина на пути к станции. Другая спасательная группа при помощи снегоочистительной техники с трудом пробилась к оказавшимся под снегом людям.

Пять человек уже извлекли из-под снега, все они живы. Спасательные работы продолжаются.

Бригада скорой помощи из поселка Многовершинный не может выехать на место инцидента из-за сильного циклона. В готовность привели вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России. Однако пока метеоусловия не позволяют спасателям вылететь.

СУ СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Выясняются обстоятельства случившегося.

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