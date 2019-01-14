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14 января
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В Хакасии объяснили премию местной чиновнице в 300% от оклада

В пресс-службе главы Хакасии Валентин Коновалова подтвердили премию в размере 300% от месячного оклада 37-летнему вице-губернатору Юлии Исмагиловой. Основанием для поощрения стали результаты работы чиновницы, заявили радиостанции «Говорит Москва» в местном правительстве.

Юлия Исмагилова.
Юлия Исмагилова.
instagram.com

В пресс-службе заявили, что Исмагилова «организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве». Также она начала проверку в постоянном представительстве в Санкт-Петербурге, которое подлежит ликвидации.

Благодаря работе вице-губернатора составлено 50 актов и выявлено более 130 нарушений, допущенных предыдущим руководством республики при расходовании бюджетных средств, отметили в пресс-службе. В частности, новые власти недосчитались двух автомобилей Skoda Octavia на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Ранее новый глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов предложил сократить чиновничий аппарат в целях экономии средств. Исмагилова назначена на должность в ноябре 2018 года с ежемесячным окладом 24 747 рублей.

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