7 декабря
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Происшествия

В Хакасии туристы застряли в тайге из-за непогоды

Несколько групп туристов затерялись в хакаской тайге из-за непогоды. Общий состав групп составляет 28 человек.

Как сообщает rg.ru, туристы отправились на снегоходах в окрестности села Приисковое Республики Хакасия, там их застала непогода и им пришлось заночевать в тайге.

Туристы самостоятельно выбраться не смогли, поэтому на помощь отправились спасатели, с которыми путешественники связались по спутниковому телефону. Сильный ветер и метель помешали спасателям оказать помощь той же ночью, вертолет был готов к вылету, но погода не позволила.

Поэтому на поиски туристов утром 7 декабря отправились добровольцы из села Приисковое и сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

В настоящее время местонахождение туристов установлено и идет эвакуация.

Ранее мы сообщали, что один из пропавших в тайге подростков найден погибшим.

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