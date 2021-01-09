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Происшествия

В Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing 737−500

О потере связи с лайнером сообщил портал Flightradar24 в районе 10:40 мск. Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air следовал из Джакарты в Понтианак, пишет РИА Новости.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
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Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета.

Представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил сообщения о том, что была потеряна связь с самолетом. На борту, по предварительным данным, было более 50 пассажиров.

Жители близлежащих островов, как пишут местные СМИ, услышали два взрыва, а затем обнаружили обломки и части тел пассажиров.

Пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин сообщил РИА Новости, что какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета авиакомпании Sriwijaya Air пока нет.

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