В Интернете набирает обороты новый вид мошенничества с «участием» соцстраха

Для правдоподобности сообщения злоумышленники прикрепляют к письму квитанцию. Чтобы забрать заветную компенсацию получателю предлагается перейти по ссылке в личный кабинет, где его попросят зарегистрироваться и оплатить комиссию.
В новосибирском региональном отделении ФСС порталу НДН. инфо рассказали, что обман. Никаких писем с темой «вам полагаются начисления компенсационного характера» фонд не направляет.
«Переход на страницу грозит потерей денег и заражением компьютера вирусами», — уточняют в структуре.
Получателей подобных писем просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или в региональные отделения фонда.