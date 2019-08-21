Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Интернете набирает обороты новый вид мошенничества с «участием» соцстраха

Жители России начали жаловаться на очередную волну «писем счастья». Фонд социального страхования якобы извещает о получении крупной компенсации. На деле же все оборачивается иначе.

Успех мошенников зависит от внушаемости клиента
Успех мошенников зависит от внушаемости клиента
СС0

Для правдоподобности сообщения злоумышленники прикрепляют к письму квитанцию. Чтобы забрать заветную компенсацию получателю предлагается перейти по ссылке в личный кабинет, где его попросят зарегистрироваться и оплатить комиссию.

В новосибирском региональном отделении ФСС порталу НДН. инфо рассказали, что обман. Никаких писем с темой «вам полагаются начисления компенсационного характера» фонд не направляет.

Письма счастья от мошенников
Письма счастья от мошенников
vk.com/incident_nsk



«Переход на страницу грозит потерей денег и заражением компьютера вирусами», — уточняют в структуре.



Получателей подобных писем просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или в региональные отделения фонда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость