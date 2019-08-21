В Интернете набирает обороты новый вид мошенничества с «участием» соцстраха

Жители России начали жаловаться на очередную волну «писем счастья». Фонд социального страхования якобы извещает о получении крупной компенсации. На деле же все оборачивается иначе.

Для правдоподобности сообщения злоумышленники прикрепляют к письму квитанцию. Чтобы забрать заветную компенсацию получателю предлагается перейти по ссылке в личный кабинет, где его попросят зарегистрироваться и оплатить комиссию.



В новосибирском региональном отделении ФСС порталу НДН. инфо рассказали, что обман. Никаких писем с темой «вам полагаются начисления компенсационного характера» фонд не направляет.

Письма счастья от мошенников vk.com/incident_nsk





«Переход на страницу грозит потерей денег и заражением компьютера вирусами», — уточняют в структуре.





Получателей подобных писем просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или в региональные отделения фонда.