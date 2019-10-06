В соцсетях собирают деньги на транспортировку сибиряка из Турции

В социальных сетях ко всем неравнодушным обратилась Елена Шергина. В Турции во время отдыха у её мужа Владислава случился сердечный приступ. В настоящее время он находится в реанимации госпиталя турецкого города Алании.
От отчаяния женщина обратилась к друзьям и знакомым.
«Для транспортировки Владислава на родину нужно собрать огромную сумму. Помогите, кто неравнодушен. Мы хотим как можно быстрее вернуть его в Россию», — написала Елена на своей странице в социальной сети «Одноклассники».
В комментариях к посту она рассказала, что для транспортировки супруга из Турции до Москвы необходимо 25 тыс евро, а в Новосибирск — 40 тыс. При этом часть суммы покроет страховая компания.
Номер карты, на которую можно перевести деньги: 4276 2600 1332 8561 получатель: Елена Александровна Ш.