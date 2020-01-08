В Иране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами

По информации агентства, факт происшествия подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет рухнул практически сразу же после взлета.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неполадки.
Reports: #Ukrainian plane with 180 passengers aboard crashes near #Iran's Imam Khomeini Airport due to technical issues— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 8 января 2020 г.
Как сообщает агентство Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737. Он направлялся рейсом Тегеран-Киев, передает tvzvezda.ru.