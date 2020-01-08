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Происшествия

В Иране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем». ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Самолет.
Самолет.
СС0.

По информации агентства, факт происшествия подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет рухнул практически сразу же после взлета.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неполадки.

Как сообщает агентство Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737. Он направлялся рейсом Тегеран-Киев, передает tvzvezda.ru.

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