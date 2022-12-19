В Иркутской области пожар вспыхнул на Марковском месторождении

Пожар начался на Марковском месторождении, которое находится в Усть-Кутском районе Иркутской области в 2,5 км от Верхнемарково. Горела установка комплексной подготовки природного газа.
Площадь возгорания составила 400 кв. м. На его тушение направили 45 человек и 17 единиц техники.
Пожар удалось локализовать. Погибших нет, число пострадавших уточняют. Огонь не угрожал населению и ближайшим лесам. СК возбудил уголовное дело.
«Дело квалифицировано по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отмечают в ведомстве.
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