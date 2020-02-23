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23 февраля -7°C

В Италии из-за коронавируса закрывают школы и магазины, перекрывают въезды-выезды, есть первые жертвы

Школы, детские сады, вузы, магазины и другие общественные места в 10 городах на севере Италии закрыты для предотвращения распространения коронавируса, сообщает агентство REGNUM. Один из местных жителей рассказал altapress.ru, что люди всерьез опасаются серьезной эпидемии."Неизвестно, с каким количеством людей пообщался первый заболевший итальянец перед тем, как у него проявились симптомы заболевания", — говорят они.

Сайты в Италии выходят с тревожными заголовками.
Сайты в Италии выходят с тревожными заголовками.
Скан www.rai.it

Парадокс заражения коронавирусом

Первым в Италии заболел 38-летний житель города Лоди (это крупный город на севере Италии, расположенный недалеко от Милана — в получасе езды на поезде).

Мужчина сам не ездил в Китай. Он пообщался с коллегой, который приехал из этой страны. И вот теперь в Италии гадают, как могло произойти заражение — ведь вернувшийся из Китая человек так и не заболел.

Причем никто не знает, с каким количеством людей успел пообщаться заболевший итальянец до начала активной фазы болезни.

Сейчас его состояние первого больного тяжелое. Позитивный тест на коронавирус оказался у его жены (она на седьмом месяце беременности), а также у друга, информирует ТАСС.

Север Италии.
Север Италии.
Altapress.ru

Общественные места закрывают, матчи отменяют

Превентивные меры по предотвращению распространения вируса охватывают около 50 тыс. человек.

В Лоди и еще 9 городах на севере Италии закрыты школы, вузы, детсады, отменены занятия, не работают магазины, кафе и другие общественные места. Местный житель рассказывает altapress.ru: выглядит это ужасно — улицы пустые, горожане сидят по домам и не выходят на улицу.

Как долго это продлится и как люди будут закупать продукты в дальнейшем, пока неясно.

Сайт для поклонников футбола сообщает, что из-за коронавируса отменили более 40 футбольных матчей. Один из итальянских Инстаграм-богов утверждает, что отложено 88 футбольных матчей среди любителей, в нескольких регионах перенесены вообще все игры — волейбол, баскетбол, регби и многие другие.

Поговаривают уже и об отмене июльской Олимпиады в Японии, но официальные лица это опровергают.

Север Италии.
Север Италии.
Altapress.ru

Распространяется слишком быстро

По данным на вечер 22 февраля, инфекция распространяется быстро. За три дня (с 21 по 23 февраля) количество заболевших увеличилось с 17 до 79 человек, информирует RBC.

Зараженных выявили в пяти регионах, умерли два человека: 78 летний мужчина и 75-летняя женщина. Власти Италии запретили въезд и выезд в регионы, в которых обнаружили заразившихся людей.

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