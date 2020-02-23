В Италии из-за коронавируса закрывают школы и магазины, перекрывают въезды-выезды, есть первые жертвы

Школы, детские сады, вузы, магазины и другие общественные места в 10 городах на севере Италии закрыты для предотвращения распространения коронавируса, сообщает агентство REGNUM . Один из местных жителей рассказал altapress.ru, что люди всерьез опасаются серьезной эпидемии."Неизвестно, с каким количеством людей пообщался первый заболевший итальянец перед тем, как у него проявились симптомы заболевания", — говорят они.

Парадокс заражения коронавирусом

Первым в Италии заболел 38-летний житель города Лоди (это крупный город на севере Италии, расположенный недалеко от Милана — в получасе езды на поезде).

Мужчина сам не ездил в Китай. Он пообщался с коллегой, который приехал из этой страны. И вот теперь в Италии гадают, как могло произойти заражение — ведь вернувшийся из Китая человек так и не заболел.

Причем никто не знает, с каким количеством людей успел пообщаться заболевший итальянец до начала активной фазы болезни.

Сейчас его состояние первого больного тяжелое. Позитивный тест на коронавирус оказался у его жены (она на седьмом месяце беременности), а также у друга, информирует ТАСС.

Север Италии. Altapress.ru

Общественные места закрывают , матчи отменяют

Превентивные меры по предотвращению распространения вируса охватывают около 50 тыс. человек.

В Лоди и еще 9 городах на севере Италии закрыты школы, вузы, детсады, отменены занятия, не работают магазины, кафе и другие общественные места. Местный житель рассказывает altapress.ru: выглядит это ужасно — улицы пустые, горожане сидят по домам и не выходят на улицу.

Как долго это продлится и как люди будут закупать продукты в дальнейшем, пока неясно.

Сайт для поклонников футбола сообщает, что из-за коронавируса отменили более 40 футбольных матчей. Один из итальянских Инстаграм-богов утверждает, что отложено 88 футбольных матчей среди любителей, в нескольких регионах перенесены вообще все игры — волейбол, баскетбол, регби и многие другие.

Поговаривают уже и об отмене июльской Олимпиады в Японии, но официальные лица это опровергают.

Север Италии. Altapress.ru

Распространяется слишком быстро

По данным на вечер 22 февраля, инфекция распространяется быстро. За три дня (с 21 по 23 февраля) количество заболевших увеличилось с 17 до 79 человек, информирует RBC.

Зараженных выявили в пяти регионах, умерли два человека: 78 летний мужчина и 75-летняя женщина. Власти Италии запретили въезд и выезд в регионы, в которых обнаружили заразившихся людей.