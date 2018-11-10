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В Ивановской области директор оздоровительного лагеря устроила карцер для детей

Директора детского оздоровительного лагеря обвиняют в незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря, сообщает СУ СК по Ивановской области.

Дети.
Дети.
Михаил Хаустов

Следственный отдел по городу Вичуге возбудил уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря (п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 127, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По данным следствия, летом 2018 года директор детского оздоровительного лагеря организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон — «карцер», в которой неоднократно запирала воспитанников лагеря на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей.

Сейчас правоохранители выясняют, совершались ли другие преступления в отношении детей в период их пребывания в лагере.

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