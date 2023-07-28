28 июля
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Происшествия

В издевательском отношении к актеру подозревают сиделку Алена Делона

Наследники французского актера Алена Делона пожаловались в прокуратуру.

Ален Делон
Ален Делон
Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх"

Они подозревают сиделку своего отца в абьюзивном отношении, сообщает Le Parisien. Подозреваемую допрашивали шесть часов.

В рамках предварительного следствия в доме 66-летней женщины провели обыск. Сиделка отрицает все обвинения, указывает Газета.Ru. Дети Алена Делона подали против женщины две жалобы с обвинениями в психологическом насилии над актером. По их словам, сиделка пытается изолировать Делона от его близких и друзей. К жалобам присоединился и Ален Делон.

Ранее Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры. Это случилось в 2017 году. Ален Делон родился в 1935 году. В 1950-х годах он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером Ордена Почетного Легиона.

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