Актер Ален Делон экстренно госпитализирован

83-летнего французского актера Алена Делона экстренно госпитализировали в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, сообщает РБК со ссылкой на телеканал BFM TV.

Первые сообщения о госпитализации артиста сопровождались комментариями о том, что у него случился инсульт. Однако, по словам помощника Алена Делона, он проходит плановое обследование и должен покинуть больницу уже этим вечером.

Причиной частых головных болей и головокружений у артиста, по данным издания, является аритмия.

Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967) и «Двое в городе» (1973).