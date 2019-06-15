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Жизнь

Актер Ален Делон экстренно госпитализирован

83-летнего французского актера Алена Делона экстренно госпитализировали в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, сообщает РБК со ссылкой на телеканал BFM TV.

Ален Делон
Ален Делон
Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх"

Первые сообщения о госпитализации артиста сопровождались комментариями о том, что у него случился инсульт. Однако, по словам помощника Алена Делона, он проходит плановое обследование и должен покинуть больницу уже этим вечером.

Причиной частых головных болей и головокружений у артиста, по данным издания, является аритмия.

Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967) и «Двое в городе» (1973).

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