Армен Джигарханян впал в кому

"Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", отмечается в сообщении.

Однако после экстренной госпитализации в одну из столичных больниц в состоянии комы пришел в себя, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, состояние артиста стабильное.

С начала 2018 года артист несколько раз поступал в медучреждения.

Советский, армянский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог сыграл более 250 ролей в фильмах и сериалах и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.