Армен Джигарханян впал в кому

Экстренно госпитализирован народный артист СССР Армен Джигарханян, он доставлен в одну из столичных больниц и сейчас находится в коме, пишет ТАСС.
"Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", отмечается в сообщении.
Однако после экстренной госпитализации в одну из столичных больниц в состоянии комы пришел в себя, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, состояние артиста стабильное.
С начала 2018 года артист несколько раз поступал в медучреждения.
Советский, армянский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог сыграл более 250 ролей в фильмах и сериалах и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.
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