У Армена Джигарханяна отказали ноги

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали в больницу. Состояние актера очень тяжелое, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. На фоне сахарного диабета у Джигарханяна отказали ноги.
Возможно, что состояние здоровья артиста ухудшилось из-за стресса на фоне громкого разрыва с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, отмечает портал "Дни.ру". Кроме того, сказалось нарушение диеты — артисту из-за его заболевания приходилось ограничивать себя в блюдах. Раньше еду супругу готовила Виталина, однако теперь Джигарханян, по словам той же Цымбалюк-Романовской, живет в театре "в антисанитарных условиях, без удобств и надлежащего медицинского присмотра".
В октябре Джигарханян уже отлежал в больнице 10 дней. Жену к нему не пустили. Сейчас артист находится под официальной опекой своего друга Артура Согомоняна, пишет ura.ru.
Мировой судья 202-го судебного участка Кунцевского района столицы назначил на 27 ноября рассмотрение иска о разводе 82-летнего актера и режиссера Армена Джигарханяна с 38-летней третьей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Главный вопрос в разделе имущества. Актер утверждает, что из-за жены остался без дома.
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