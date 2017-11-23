У Армена Джигарханяна отказали ноги

Возможно, что состояние здоровья артиста ухудшилось из-за стресса на фоне громкого разрыва с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, отмечает портал "Дни.ру". Кроме того, сказалось нарушение диеты — артисту из-за его заболевания приходилось ограничивать себя в блюдах. Раньше еду супругу готовила Виталина, однако теперь Джигарханян, по словам той же Цымбалюк-Романовской, живет в театре "в антисанитарных условиях, без удобств и надлежащего медицинского присмотра".

В октябре Джигарханян уже отлежал в больнице 10 дней. Жену к нему не пустили. Сейчас артист находится под официальной опекой своего друга Артура Согомоняна, пишет ura.ru.

Мировой судья 202-го судебного участка Кунцевского района столицы назначил на 27 ноября рассмотрение иска о разводе 82-летнего актера и режиссера Армена Джигарханяна с 38-летней третьей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Главный вопрос в разделе имущества. Актер утверждает, что из-за жены остался без дома.