Ни кола, ни двора: Армен Джигарханян из-за развода может остаться на улице

По документам у Армена Джигарханяна нет ни одной квартиры, а у Виталины Цымбалюк-Романовской их, по подсчетам СМИ, оказалось три. Первая — это новая "трешка" у метро "Кунцевская", куда они с Арменом въехали недавно. По документам она была оформлена на Виталину в прошлом феврале, ровно за день до регистрации их брака. Еще одна квартира — однокомнатная — в поселке "Рублевское предместье" в Красногорском районе. Сторона Джигарханяна заявляет, что ее покупал актер, а потом переоформил на Виталину по договору купли-продажи.

Половину арбатской квартиры, оставшуюся у Джигарханяна от прошлого брака, Виталина якобы оформила на какое-то юридическое лицо, к которому актер не имеет отношения. Так утверждают друзья Джигарханяна, а сама его супруга уверяет, что все имущество куплено на ее личные средства, а деньги ей дал отец, владеющий долей в украинской компании, занимающейся разработкой полезных ископаемых. Что теперь? Юристы говорят, что первым шагом должно стать признание брака фиктивным, чтобы исключить раздел имущества, а после надо оспаривать каждую сделку.

Катерина Лысечко,

координатор практики семейного права юридической фирмы Eterna Law:

Не имеет значения, когда была оформлена. Любое имущество, приобретенное даже в браке, если один из супругов докажет, что оно было приобретено за его собственные деньги, допустим будет справка из банка, что деньги были сняты с банковского счета в том же размере, что и была куплена квартира, или с депозитного счета, или, возможно, был взят кредит в банке (но сумма должна быть приблизительно такой, как значится в сделке), это будет считаться его личными средствами. И, соответственно, можно будет признать право собственности за одним из супругов.

Еще один момент — признание недееспособности. Как говорят юристы, при заключении сделок нотариусам не предписано требовать справок о дееспособности, нотариус сам устанавливает ее. Но если такой справки не было, это может сыграть на руку Джигарханяну. Он может заявить, что, когда переписывал квартиры на Виталину, не осознавал полностью свои действия, тем более все знают, что он недавно лежал в больнице. Да и возраст — 82 года все-таки.

Алина Топорнина,

партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры":

Возможно признание сделки ничтожной, если она была совершена с целью противоправной. То есть если, например, там были подделаны документы или подделаны подписи. Или же имеет место порок воли. Если, например, сторона по сделке не осознавала, какие будут последствия данной сделки. Например, не было прямого желания отчуждать имущество, но обманным путем или посредством какого-то воздействия, например медицинского, у стороны не было возможности осознавать свои действия.

Но все это трудно доказать, признают юристы. Между тем претензии к жене Джигарханяна могут возникнуть и у правоохранителей. "Комсомольская правда" со ссылкой на источник пишет, что якобы Цымбалюк-Романовская, будучи директором театра Джигарханяна, вывела в офшоры 80 млн рублей, которые были выделены из госбюджета. Сама же Виталина уехала на родину, в Киев.