Суд арестовал квартиру бывшей супруги Джигарханяна

Арестована квартира на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Цымбалюк-Романовская находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, Виталина собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

Цымбалюк-Романовская отвергает предъявленные ей обвинения. По словам ее адвоката, пока не совсем понятно, кто обратился в правоохранительные органы, так как отсутствует информация о допросе актера в качестве заявителя о преступлении, пишет bfm.ru.

Армен Джигарханян развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской в конце ноября прошлого года. 39-летняя Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию с поста директора театра Джигарханяна.