В изнасиловании 13-летней девочки подозревают «Балду» из новосибирской оперы

Отмечается, что певец Новосибирского государственного академического театра оперы и балета якобы изнасиловал ученицу гимназии 2006 года рождения, которая пришла к нему в гости.

«В Новосибирской области 5 января СК возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 131 УК РФ в отношении <…> солиста хора Новосибирского театра оперы и балета, который в Центральном районе Новосибирска в своей квартире <…> несовершеннолетнюю ученицу гимназии», — сообщает Telegram-канал «ОПЕР Слил».

Местный портал «НГС» со ссылкой на собственный источник подтверждает, что артиста задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Издание «Сиб.фм» уточняет, что информацию подтвердили родственники подозреваемого. Близкий к ситуации источник рассказал, что девушка занимается танцами и тоже выступает в НОВАТе.

«Эта девочка сама навязывалась к нему. Они какое-то время общались тесно — не могу сказать, как долго. Пара человек даже знали об их отношениях. Думаю, и так понятно, как эти люди относились к такому. Такую новость с улыбкой никак не воспримешь», — объяснил собеседник.

Предположительно, артист и девушка выпивали в квартире. Родственники танцовщицы пока никак не прокомментировали ситуацию, отмечает «Сиб.фм».

Подросток. Насилие. СС0

Солистом оперного театра задержанный работает с 2019 года. Он играет в операх и опереттах: «Кот в сапогах», «Оловянный солдатик», «Сельва».

Согласно информации на сайте учреждения, указанный в СМИ артист окончил Новосибирский театральный институт по специальности артист музыкального театра. В музыкально-театральной студии института исполнил партии: Капеллан Волынцев («Дамы и Гусары» Солина), Балда («Сказка о Попе и работнике его Балде» Шостаковича).