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Происшествия

В каком случае банк вернет украденные мошенниками деньги, рассказала эксперт

В последнее время в социальных сетях проходит много различных розыгрышей призов. И мошенники узнают реквизиты банковских счетов, которые через некоторое время опустошают.

Займы, банковские карты.
Займы, банковские карты.
СС0

Доктор экономических наук и профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина объяснила, в каком случае банк вернет украденные деньги.

Эксперт подчеркнула — сейчас злоумышленники записывают голос человека, чтобы потом с его помощью списать средства. Она советует не отвечать на вопросы менеджеров банка и просто вешать трубку.

«В таких мошенничествах надо выделять два момента. Первый — это когда данные вашей карты каким-то образом попали в руки мошенников. И второй — это когда средства с вашей карты без вашего участия начинают списываться где-то в Таиланде. Это как раз очень старая типичная схема, когда данные карты попадают к каким-то хакерам, сидящим в Юго-Восточной Азии, и начинается списание средств», — объяснила специалист «Невским новостям».

Банки по-разному подходят к этой проблеме, считает эксперт. Частные организации более лояльны к таким клиентам. Чаще всего они возвращают украденные деньги, пишет News.ru.

А банки с государственным участием считают, что человек сам виноват в случившемся, так как он выдал личную информацию. Закон на их стороне. Россияне должны внимательнее следить за своими счетами.

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