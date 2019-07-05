В Калифорнии произошло мощное землетрясение. Введен режим ЧС

Подземные толчки были зафиксированы в 17:33 (20:33 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, население которого — около 28 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 8,7 километра.
California Earthquake captured from different angles ???????? ???? Kimmy S????Ridgecrest, California #earthquake #californiaearthquake #SouthernCalifornia #RidgecrestEarthquake pic.twitter.com/7Psq6sX3Ko— Life With Weather (@LifeWithWeather) 4 июля 2019 г.
It was pretty bad here at the epicenter in Ridgecrest, my whole Star Wars room is on the floor! #earthquake #southerncalifornia pic.twitter.com/2Mi2fHWCL6— Matthew Towler (@DarthTowler) 4 июля 2019 г.
House fire in Ridgecrest, CA #earthquake pic.twitter.com/gPh9loZSzU— Rex Emerson (@Rex_Emerson) 4 июля 2019 г.
Официальных сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Однако, как заявила мэр Риджкреста Пегги Бриден, в городе после землетрясения начались пожары. Предположительно, причиной стало повреждение газопровода.
Кроме того, представители службы пожарной охраны округа заявили в Twitter, что несколько человек получили легкие травмы. В одной из больниц Риджкреста была проведена эвакуация — 15 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.