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Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение. Введен режим ЧС

4 июля на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS). Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Подземные толчки были зафиксированы в 17:33 (20:33 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, население которого — около 28 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 8,7 километра.

Официальных сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Однако, как заявила мэр Риджкреста Пегги Бриден, в городе после землетрясения начались пожары. Предположительно, причиной стало повреждение газопровода.

Кроме того, представители службы пожарной охраны округа заявили в Twitter, что несколько человек получили легкие травмы. В одной из больниц Риджкреста была проведена эвакуация — 15 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.

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