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В Калининграде младенец умер из-за запрета врача давать дорогое лекарство

В калининградском роддоме младенец скончался из-за того, что и.о. главврача запретила давать ему дорогое лекарство, пишут РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета Наталью Гацко.

Женщина и новорожденный.
Женщина и новорожденный.
СС0.

По данным следствия, 6 ноября в одном из роддомов женщина родила мальчика. Для поддержания жизнедеятельности ему был нужен дорогостоящий препарат. Однако исполняющая обязанности главврача велела персоналу сделать все, чтобы ребенок не выжил. Это она объяснила высокой стоимостью лекарства и ухудшением показателей статистики по смертности новорожденных.

В тот же день младенец умер. Тогда и. о. главврача поручила подчиненным сделать в истории родов ложные записи о том, что смерть плода наступила еще в утробе матери, — отмечает издание.

Подозреваемую задержали. В ближайшее время будут решать вопрос о мере пресечения. По делу о превышении должностных полномочий женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

Следователи изъяли документацию и намерены допросить свидетелей. Точная причина смерти новорожденного будет известна после экспертизы.

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