В Калининграде начальник выстрелил в требовавшего зарплаты сотрудника

Житель Калининграда повздорил с начальником из-за зарплаты и получил ранения из травматического оружия, пишут «Известия» со ссылкой на региональное МВД.

Инцидент произошел утром 15 ноября на Клинической улице. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, задержали 45-летнего ранее судимого гендиректора предприятия и его знакомого, который тоже принимал участие в перебранке. Полицейские установили, что в пострадавшего выстрелили не менее четырех раз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Наказание может составлять до семи лет лишения свободы.

Пострадавший, 47-летний мужчина, получил ранение в грудь и многочисленные гематомы, его прооперировали.