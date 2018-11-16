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16 ноября
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Происшествия
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В Калининграде начальник выстрелил в требовавшего зарплаты сотрудника

Житель Калининграда повздорил с начальником из-за зарплаты и получил ранения из травматического оружия, пишут «Известия» со ссылкой на региональное МВД.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Инцидент произошел утром 15 ноября на Клинической улице. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, задержали 45-летнего ранее судимого гендиректора предприятия и его знакомого, который тоже принимал участие в перебранке. Полицейские установили, что в пострадавшего выстрелили не менее четырех раз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Наказание может составлять до семи лет лишения свободы.

Пострадавший, 47-летний мужчина, получил ранение в грудь и многочисленные гематомы, его прооперировали.

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