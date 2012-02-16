В Калининграде расстреляли семейную пару из-за места на рынке

15 февраля около 19.00 у входа в Центральный рынок Калининграда произошло ЧП: из охотничьего ружья была застрелены мужчина и беременная женщина. Их сын-подросток оказался ранен.

Нападавшим оказался 63-летний Фазиль Бахрамов.

Он застрелил из охотничьего карабина семейную пару — Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. По данным портала «Клопс», все участники конфликта — работники рынка, погибшие были продавцами в овощной палатке.

Спасти пострадавших попытался 17-летний парень. После того как нападавший попытался покончить с собой, парень выхватил у него оружие и держал его под прицелом, пока не подоспели сотрудники Росгвардии.

С огнестрельным ранением грудной клетки нападавшего доставили в больницу. Там он скончался.

СК возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Предварительно, мотивом преступления стала личная неприязнь.

По предварительной информации конфликт между работниками Центрального рынка случился из-за дележки места на рынке. Об этом на страничке погибшей Дарьи написала ее подруга.