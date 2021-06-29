В Калининграде увеличилось число жертв страшного ДТП с автобусом

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом на трассе неподалеку от поселка Янтарный в Калининградской области, выросло до 11 человек.

«Число пострадавших возросло до 11. Шестерых вывезли в медицинские учреждения, пять человек сейчас еще со „скорой“ на месте. Сильно тяжелых нет. В основном у всех ушибы и переломы», — цитирует заявление «РИА Новости».

Пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщила в соцсети «ВКонтакте», что на месте происшествия работали инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и экстренные службы. Также проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Полицейские на месте оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации полиции, среди пострадавших 49-летний водитель автобуса.