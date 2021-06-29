29 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Калининграде увеличилось число жертв страшного ДТП с автобусом

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом на трассе неподалеку от поселка Янтарный в Калининградской области, выросло до 11 человек.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

«Число пострадавших возросло до 11. Шестерых вывезли в медицинские учреждения, пять человек сейчас еще со „скорой“ на месте. Сильно тяжелых нет. В основном у всех ушибы и переломы», — цитирует заявление «РИА Новости».

Пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщила в соцсети «ВКонтакте», что на месте происшествия работали инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и экстренные службы. Также проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Полицейские на месте оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации полиции, среди пострадавших 49-летний водитель автобуса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость