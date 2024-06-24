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Происшествия

В Калманском районном суде состоялось очередное заседание по делу Политеховского маньяка

24 июня прошло очередное заседание по делу Виталия Манишина, обвиняемого в преступлениях Политеховского маньяка. Рассматривался тот же эпизод, что и на прошлой неделе, 19 июня. Слушание еще не окончено. Об этом altapress.ru сообщили в Калманском районном суде.

Заседание по делу Политеховского маньяка.
Заседание по делу Политеховского маньяка.
altapress.ru

Было допрошено 3 свидетеля с применением средств видеоконференц-связи: они иногородние и на заседание не прибыли.

«Рассматривался эпизод по жертве Людмиле Обидиной. Это самый первый эпизод серии — 1989 год. Потерпевшая не присутствовала, но была извещена. Сам Манишин был, безусловно, доставлен. Если его не будет в зале суда, слушание не сможет начаться», — рассказали в суде.

Заседание продолжалось 3, 5 часа — с 11:00 до 14:30.

Следующее заседание назначено на 26 июня в 11:00. Продолжится рассмотрение этого же эпизода.

Отмечается, что потерпевшие по другим эпизодам не присутствовали. В основном все они выразили желание быть только на слушаниях по тем эпизодам, которые относятся к ним. В суде подчеркнули, что всех потерпевших в обязательном порядке извещают обо всех заседаниях.

Ранее суд начал опрашивать свидетелей по делу Политеховского маньяка.

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