В Калманском районном суде состоялось очередное заседание по делу Политеховского маньяка

Было допрошено 3 свидетеля с применением средств видеоконференц-связи: они иногородние и на заседание не прибыли.
«Рассматривался эпизод по жертве Людмиле Обидиной. Это самый первый эпизод серии — 1989 год. Потерпевшая не присутствовала, но была извещена. Сам Манишин был, безусловно, доставлен. Если его не будет в зале суда, слушание не сможет начаться», — рассказали в суде.
Заседание продолжалось 3, 5 часа — с 11:00 до 14:30.
Следующее заседание назначено на 26 июня в 11:00. Продолжится рассмотрение этого же эпизода.
Отмечается, что потерпевшие по другим эпизодам не присутствовали. В основном все они выразили желание быть только на слушаниях по тем эпизодам, которые относятся к ним. В суде подчеркнули, что всех потерпевших в обязательном порядке извещают обо всех заседаниях.
Ранее суд начал опрашивать свидетелей по делу Политеховского маньяка.
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