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Происшествия

В Камне-на-Оби ищут мать с шестью детьми

В Камне-на-Оби разыскивают женщину цыганской национальности, которая ушла из дома с шестью несовершеннолетними детьми и пропала.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Женщину зовут Матей Анжела Васильевна, дата рождения — 06.04.1988 год, сообщают «Каменские известия».

Известно, что вечером 2 августа она ушла из дома на Пушкина, 91 с шестью детьми: Геннадием (2005 года рождения), Марией (2012 года рождения), Алексеем (2013 года рождения), Аликом (2015 года рождения), Максимом (2017 года рождения) и Надеждой (2010 года рождения).

В Камне-на-Оби ищут пропавшую мать с шестью детьми
В Камне-на-Оби ищут пропавшую мать с шестью детьми
Каменские известия

Приметы пропавших можно посмотреть на здесь.

Всех, кто знает о местонахождении Анжелы, просят позвонить в полицию.

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