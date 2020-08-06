В Камне-на-Оби ищут мать с шестью детьми

Женщину зовут Матей Анжела Васильевна, дата рождения —
Известно, что вечером 2 августа она ушла из дома на Пушкина, 91 с шестью детьми: Геннадием (2005 года рождения), Марией (2012 года рождения), Алексеем (2013 года рождения), Аликом (2015 года рождения), Максимом (2017 года рождения) и Надеждой (2010 года рождения).
В Камне-на-Оби ищут пропавшую мать с шестью детьми
Каменские известия
Приметы пропавших можно посмотреть на здесь.
Всех, кто знает о местонахождении Анжелы, просят позвонить в полицию.