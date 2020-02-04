В Камне-на-Оби закрыли детсад из-за угрозы обрушения стен

Проблему обнаружили рабочие, которые сбрасывали снег с крыши 4 февраля. Они обратили внимание на волнообразный торец крыши и нарушение кирпичной кладки под кровлей.

Оперативная группа осмотрела подозрительные участки и выявила смещение конструкции стропильной системы крыши с угрозой обрушения верхней части наружных стен.

Было принято решение временно приостановить работу детсада до проведения ремонта. Детей распределили в ближайшие сады.

Ремонт на крыше детсада проводился более пяти лет назад.

Екатерина Киселева,

начальник Управления образования райдаминистрации: