В Камне-на-Оби закрыли детсад из-за угрозы обрушения стен

Проблему обнаружили рабочие, которые сбрасывали снег с крыши 4 февраля. Они обратили внимание на волнообразный торец крыши и нарушение кирпичной кладки под кровлей.
Оперативная группа осмотрела подозрительные участки и выявила смещение конструкции стропильной системы крыши с угрозой обрушения верхней части наружных стен.
Было принято решение временно приостановить работу детсада до проведения ремонта. Детей распределили в ближайшие сады.
Ремонт на крыше детсада проводился более пяти лет назад.
Екатерина Киселева,
начальник Управления образования райдаминистрации:
В течение недели мы попросили подготовить проектно-сметную документацию по данному зданию, по крыше, чтобы понимать, какие работы необходимо провести, оценить объем работ, время, необходимое для выполнения этих работ и средства, которые понадобятс. Как только нам все это посчитают, предоставят проектно-сметную документацию, дальше будем информировать население через сайты и информационные источники.