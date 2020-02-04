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4 февраля

В Камне-на-Оби закрыли детсад из-за угрозы обрушения стен

В Камне-на-Оби временно закрыли детсад № 17,из-за угрозы обрушения верхней части наружных стен, сообщили «Каменские известия».

Детский сад №17 в Камне-на-Оби.
Детский сад №17 в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Проблему обнаружили рабочие, которые сбрасывали снег с крыши 4 февраля. Они обратили внимание на волнообразный торец крыши и нарушение кирпичной кладки под кровлей.

Оперативная группа осмотрела подозрительные участки и выявила смещение конструкции стропильной системы крыши с угрозой обрушения верхней части наружных стен.

Было принято решение временно приостановить работу детсада до проведения ремонта. Детей распределили в ближайшие сады.

Ремонт на крыше детсада проводился более пяти лет назад.

Екатерина Киселева,
начальник Управления образования райдаминистрации:

В течение недели мы попросили подготовить проектно-сметную документацию по данному зданию, по крыше, чтобы понимать, какие работы необходимо провести, оценить объем работ, время, необходимое для выполнения этих работ и средства, которые понадобятс. Как только нам все это посчитают, предоставят проектно-сметную документацию, дальше будем информировать население через сайты и информационные источники.

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