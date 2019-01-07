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Происшествия
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В канун Рождества в Алтайском крае произошло 15 пожаров

За прошедшие сутки сотрудники МЧС зарегистрировали в Алтайском крае 15 бытовых пожаров. Причиной 9 из них стало нарушение правил эксплуатации печного отопления или неисправность печи.

Пожар.
Пожар.
Скриншот видео с vk.com.

Алтайским пожарным приходилось тушить бани, жилые дома и даже магазин. Также горело много надворных построек: сараи, гаражи.

Специалисты МЧС России призывают быть предельно осторожными при обращении с печным отоплением и пожароопасными предметами. Спасатели рекомендуют владельцам частных домов иметь огнетушители.

«В случае возгорания вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба. Огнетушитель заменит вам целую ванну воды», — говорят в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Также пожарные рекомендуют топить печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну растопку печи нужно прекратить.

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