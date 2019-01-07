В канун Рождества в Алтайском крае произошло 15 пожаров

Алтайским пожарным приходилось тушить бани, жилые дома и даже магазин. Также горело много надворных построек: сараи, гаражи.
Специалисты МЧС России призывают быть предельно осторожными при обращении с печным отоплением и пожароопасными предметами. Спасатели рекомендуют владельцам частных домов иметь огнетушители.
«В случае возгорания вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба. Огнетушитель заменит вам целую ванну воды», — говорят в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Также пожарные рекомендуют топить печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну растопку печи нужно прекратить.