В кармане нет пачки сигарет. 17 тыс. штук нелегального табачного продукта изъяли в Новосибирске

Крупные партии российских и импортных сигарет известных брендов без акцизных марок и обязательной маркировки обнаружили таможенники в Новосибирске. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Таможенники и сотрудники УФСБ России обнаружили нелегальный товар во время проверки торгового комплекса.

В киоске, специализирующемся на продаже сигарет, обнаружили почти 10 тыс. пачек отечественного и иностранного производства без акцизных марок РФ и обязательной маркировки средствами идентификации Data-matrix. В соседнем киоске выявили более 7,5 тыс. пачек с аналогичными нарушениями.

Также оказалось, что продавцы-нарушители не имели документов на право аренды или право собственности на торговые точки. Кроме того, они не смогли предоставить никаких документов на табачную продукцию. В том числе деклараций и сертификатов соответствия.

Нелегальный продукт изъяли, эксперты продолжают проверки.