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Происшествия

В Катуни уже четвертый день ищут тело утонувшего подростка

В Республике Алтай 29 мая спасатели продолжат поиски утонувшего 17-летнего подростка, сообщает региональное МЧС.

Поиски утонувшего в Катуни подростка.
Поиски утонувшего в Катуни подростка.
04.mchs.gov.ru.

28 мая спасатели обследовали участок реки Катунь вниз по течению — от места, «где 26 мая при очевидных обстоятельствах утонул 17-летний подросток».

«В поисках кроме спасателей задействованы местные жители, волонтеры Алтай-рафтинг Центра, пожарные пожарно-спасательной части № 5 села Чемал», — рассказали в ведомстве.

Водолазные работы в период половодья на реке проводить запрещено по технике безопасности.

Пытались применить подводную видеокамеру, однако вода слишком мутная из-за известковых взвесей и увидеть ничего не удалось.

29 мая поиски продолжат. Задействуют рыболовецкие сети, также организуют дежурство в районах уловов и привлекут дополнительные плавсредства.

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