В Катуни уже четвертый день ищут тело утонувшего подростка

28 мая спасатели обследовали участок реки Катунь вниз по течению — от места, «где 26 мая при очевидных обстоятельствах утонул 17-летний подросток».
«В поисках кроме спасателей задействованы местные жители, волонтеры Алтай-рафтинг Центра, пожарные пожарно-спасательной части № 5 села Чемал», — рассказали в ведомстве.
Водолазные работы в период половодья на реке проводить запрещено по технике безопасности.
Пытались применить подводную видеокамеру, однако вода слишком мутная из-за известковых взвесей и увидеть ничего не удалось.
29 мая поиски продолжат. Задействуют рыболовецкие сети, также организуют дежурство в районах уловов и привлекут дополнительные плавсредства.