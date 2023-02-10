В Казахстане двое мужчин пытались оригинально ограбить банкомат

Чтобы не тратить время на вскрытие, грабители нашли более «легкий» путь. Мужчины привязали к банкомату веревки и вдвоем тянули его за собой. Очевидно, они надеялись разделаться с «внутренностями» в более спокойной обстановке.
Злоумышленники ругались и поскальзывались. Но с грузом все равно преодолели некоторое расстояние. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Дотащить банкомат до места назначения не успели. По пути мужчин заметили полицейские.
Ранее в Астане школьница пошла на уроки в три часа ночи, потому что у нее сломались часы.