10 февраля
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Происшествия

В Казахстане двое мужчин пытались оригинально ограбить банкомат

В Астане двое мужчин привязали к банкомату веревки и протащили его через город.

Украли банкомат.
Украли банкомат.
https://banker.az

Чтобы не тратить время на вскрытие, грабители нашли более «легкий» путь. Мужчины привязали к банкомату веревки и вдвоем тянули его за собой. Очевидно, они надеялись разделаться с «внутренностями» в более спокойной обстановке.

Злоумышленники ругались и поскальзывались. Но с грузом все равно преодолели некоторое расстояние. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Дотащить банкомат до места назначения не успели. По пути мужчин заметили полицейские.

Ранее в Астане школьница пошла на уроки в три часа ночи, потому что у нее сломались часы.

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