Маленькая школьница в Астане пошла на уроки в три часа ночи, потому что у нее сломались часы

Проезжавшие мимо астанчане заметили девочку с рюкзаком и вызвали полицию. Правоохранители приехали и выясняли, что ребенок проснулся посреди ночи и увидел на домашних часах, что пора идти в школу.
Родители об этом узнали уже от полицейских.
«Законный представитель девочки привлечен к административной ответственности. С данной семьей проведена профилактическая беседа», — добавили в ведомстве.
Ранее девочка-подросток дала отпор грабителю в сибирском регионе.
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