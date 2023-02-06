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Жизнь

Маленькая школьница в Астане пошла на уроки в три часа ночи, потому что у нее сломались часы

Школьница в Астане пошла на уроки в 3:00 3 февраля, потому что ее часы показали семь утра, передает nur.kz.

Подросток. Школа. Рюкзак.
Подросток. Школа. Рюкзак.
CC0

Проезжавшие мимо астанчане заметили девочку с рюкзаком и вызвали полицию. Правоохранители приехали и выясняли, что ребенок проснулся посреди ночи и увидел на домашних часах, что пора идти в школу.

Родители об этом узнали уже от полицейских.

«Законный представитель девочки привлечен к административной ответственности. С данной семьей проведена профилактическая беседа», — добавили в ведомстве.

Ранее девочка-подросток дала отпор грабителю в сибирском регионе.

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