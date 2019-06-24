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24 июня
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Происшествия

Из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане пострадали более 70 человек

В результате взрыва в воинской части на юге Казахстана пострадали более 70 человек. Среди них есть дети, пишут РИА Новости. В городе Арысь ввели режим ЧС, жителей эвакуируют.

Взрыв.
Взрыв.
СС0

Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев в эфире телеканала «Хабар 24» сообщил об одном погибшем, в машину которого попал снаряд.

Число пострадавших превысило 70 человек: 23 самообращения, 48 доставлены в клиники городов Шымкента и Ордабасы, 15 человек госпитализированы, из них двое с огнестрельными ранениями, а также двое детей доставлены в областную детскую больницу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента.

Взрывы в городе продолжаются, отмечает РБК. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев допустил, что взрывы могут продолжаться несколько дней. Наличие радиоактивного загрязнения местности из-за случившегося власти исключили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих».

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