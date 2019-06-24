Из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане пострадали более 70 человек

Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев в эфире телеканала «Хабар 24» сообщил об одном погибшем, в машину которого попал снаряд.
Число пострадавших превысило 70 человек: 23 самообращения, 48 доставлены в клиники городов Шымкента и Ордабасы, 15 человек госпитализированы, из них двое с огнестрельными ранениями, а также двое детей доставлены в областную детскую больницу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента.
Взрывы в городе продолжаются, отмечает РБК. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев допустил, что взрывы могут продолжаться несколько дней. Наличие радиоактивного загрязнения местности из-за случившегося власти исключили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих».