В Казахстане прорвало плотину. Фото из места бедствия

В Актюбинской области Казахстана в связи с притоком талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища, сообщает «Диапазон» .

Ожидается прибытие большого объема воды в Актюбинское водохранилище.

Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.

Это может привести к выходу воды из берегов. Жителей прибрежных территорий и находящихся в садоводствах попросили покинуть территории.

Ранее сообщалось, что Казахстан тонет в талых водах. В соседней с Алтаем республике Казахстан действует режим чрезвычайной ситуации — талыми водами подтоплено множество территорий.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев облетел на вертолете подтопленные территории, пообщался с местными жителями, спасателями, волонтерами. Посетил эвакуационный пункт.

Токаев призвал бизнесменов помочь пострадавшим от паводка.

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