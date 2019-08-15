В Кемерове на остановке после ДТП сбили беременную женщину

Два автомобиля столкнулись в Заводском районе Кемерово, один из них отбросило на остановку, где стояла беременная женщина, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, ДТП произошло около 8 утра, столкнулись ВАЗ и Nissan.

«ВАЗ начал выполнять обгон, в то время, как автомобиль Nissan стал поворачивать налево, в результате столкновения отечественный автомобиль отбросило на остановку, где находилась беременная женщина. В настоящее время она госпитализирована с травмами различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.

По факту ДТП проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что пострадавшая 37-летняя женщина находится на восьмом месяце беременности, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы различных частей тела, перелом позвоночника в грудном отделе.