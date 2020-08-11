В Кемерове суд признал виновной женщину, похитившую младенца из роддома

Следствие установило, что 2 октября 2019 года обвиняемая проникла в родильное отделение и вынесла из палаты малыша. Пропажу обнаружила мать ребенка и сразу же сообщила о ней своему мужу. Мужчина в этот момент подъезжал к больнице и заметил женщину, которая несла на руках мальчика завернутого в куртку. Он смог забрать у нее сына, а сама похитительница скрылась, но не надолго. Полицейские задержали ее на автовокзале.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Так, за несколько дней до совершения преступления муж привез женщину в Кемерово для родоразрешения. Под надуманным предлогом о якобы заболевании у нее женских органов осужденная была госпитализирована в больницу. Следствием установлены свидетели, которые пояснили, что в это время она изучала входы и выходы больницы, интересовалась, как пройти в роддом», — сообщили в СК.