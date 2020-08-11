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Происшествия

В Кемерове суд признал виновной женщину, похитившую младенца из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима женщину, похитившую новорожденного ребенка из роддома, сообщили в следственном управлении СК по Кемеровской области.

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

Следствие установило, что 2 октября 2019 года обвиняемая проникла в родильное отделение и вынесла из палаты малыша. Пропажу обнаружила мать ребенка и сразу же сообщила о ней своему мужу. Мужчина в этот момент подъезжал к больнице и заметил женщину, которая несла на руках мальчика завернутого в куртку. Он смог забрать у нее сына, а сама похитительница скрылась, но не надолго. Полицейские задержали ее на автовокзале.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Так, за несколько дней до совершения преступления муж привез женщину в Кемерово для родоразрешения. Под надуманным предлогом о якобы заболевании у нее женских органов осужденная была госпитализирована в больницу. Следствием установлены свидетели, которые пояснили, что в это время она изучала входы и выходы больницы, интересовалась, как пройти в роддом», — сообщили в СК.

Обвиняемой оказалась 41-летняя жительница Ленинска-Кузнецка. После задержания она уверяла, что не совершала данное преступление, так как никто не видел, что именно она выносила ребенка из больницы. Женщина также заявляла, что на момент обнаружения на ее руках ребенка, она потеряла память.

Ее утверждения не подтвердились. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Похищение в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Уголовное дело возбудили и в отношении начальника контрольно-пропускной службы медицинского учреждения, который допустил свободный доступ в родильное отделение посторонних. В содеянном мужчина раскаялся и попросил прощения у потерпевшей семьи. Суд вынес решение назначить ему штраф.

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