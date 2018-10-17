В Керчи при взрыве в колледже погибли десять человек

Сообщается, что двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.
Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна. По словам источника, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная. Однако пресс-службе «Крымгазсети» агентству «КрымИнформ» сообщили, что колледж не был газифицирован, пишет РБК.
На месте происшествия работают медики, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
Для транспортировки пострадавших привлекли общественный транспорт. «Не хватает и носилок, используют двери», пишут очевидцы в группе «Керчь. ФМ».