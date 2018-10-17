Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
152

В Керчи при взрыве в колледже погибли десять человек

В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Погибли десять человек, около пятидесяти пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

Скорая помощь. Реанимация.
Скорая помощь. Реанимация.
Михаил Хаустов

Сообщается, что двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна. По словам источника, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная. Однако пресс-службе «Крымгазсети» агентству «КрымИнформ» сообщили, что колледж не был газифицирован, пишет РБК.

На месте происшествия работают медики, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

Для транспортировки пострадавших привлекли общественный транспорт. «Не хватает и носилок, используют двери», пишут очевидцы в группе «Керчь. ФМ».

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка